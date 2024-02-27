***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile bir Afrika ülkesi arasında Savunma Sanayii ürünleri Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetlerine ilişkin $7.684.639 (YediMilyonAltıYüzSeksenDörtBinAltıYüzOtuzDokuz) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye konu olan ürünlerin teslimatları 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252217BIST