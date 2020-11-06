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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.11.2020 11:48
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 217.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 6.000.000 11.400.000,000 190,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 Nâma A Grubu, KATM3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKTMR00033
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 69.000.000 131.100.000,000 190,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 Hamiline B Grubu, KATMR(RÜÇHAN), TRRKTMR00041 156.671,768

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 142.500.000,000 190,00000 156.671,768

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.10.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.11.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 156.671,768 TL nominal değerli payların 6 ve 9 Kasım 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886546


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Tam 3.505 3.593 47,02  
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Çeyrek 850 869 11,37  
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Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,02  
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