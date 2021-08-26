***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.08.2021 13:03
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 217.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 652.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 17.400.000 34.800.000,000 200,00000 1,00 A Grubu REKTMR00023 Nâma
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 200.100.000 400.200.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 217.500.000 435.000.000,000 200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında bedelli olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1285 sayılı toplantısında onaylanmış olup 26.08.2021 tarih ve E-10139 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960536
BIST