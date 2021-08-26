***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Mevcut Sermaye (TL) 217.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 652.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 17.400.000 34.800.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 Nâma A Grubu, KATM1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKTMR00066B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 200.100.000 400.200.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 Hamiline B Grubu, KATMR(RÜÇHAN), TRRKTMR00058Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 217.500.000 435.000.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.09.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1285 sayılı toplantısında onaylanmıştır.SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 26.08.2021 tarihinde yayımlanmıştır.Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200'ü oranında yeni pay almak hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.08.2021 ile 10.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL den satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960584BIST