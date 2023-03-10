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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.03.2023 18:21
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İliş


***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 652.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.076.625.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 52.200.000 33.930.000,000 65,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 Nâma
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 600.300.000 390.195.000,000 65,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 652.500.000 424.125.000,000 65,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %65 oranında bedelli olmak üzere 424.125.000 TL artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 2023/14 sayılı bülteni ile onaylandığı kamuoyuna açıklanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122868


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Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.664 7.736 106,00  
Yarım 3.744 3.786 52,00  
Çeyrek 1.872 1.893 26,00  
Gümüş.Ons 20,45 20,48 0,40  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,25  
B. Petrol 82,29 82,29 0,70  
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