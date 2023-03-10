***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Mevcut Sermaye (TL) 652.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.076.625.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 52.200.000 33.930.000,000 65,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 NâmaB Grubu, KATMR, TREKTMR00015 600.300.000 390.195.000,000 65,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 652.500.000 424.125.000,000 65,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %65 oranında bedelli olmak üzere 424.125.000 TL artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 2023/14 sayılı bülteni ile onaylandığı kamuoyuna açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122868BIST