***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Mevcut Sermaye (TL) 652.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.076.625.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 52.200.000 33.930.000,000 65,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023 Nâma A Grubu, KATM5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKTMR00082B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 600.300.000 390.195.000,000 65,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 Hamiline B Grubu, KATMR(RÜÇHAN), TRRKTMR00074 5.277.180,163Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 652.500.000 424.125.000,000 65,00000 5.277.180,163Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.03.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 29.03.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 424.125.000 TL tutarında (%65 bedelli) artırılarak 1.076.625.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 424.125.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 15.03.2023 – 29.03.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 5.277.180,163 TL nominal değerli payların 03 – 04 Nisan 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 03.04.2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Artırılan 424.125.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (15.03.2023 – 29.03.2023) içerisinde 418.847.839,73 TL nakden, kalan payların 03.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 6.702.268,82 TL olmak üzere toplamda 425.550.108,55 TL fon sağlanmıştır.Nakit olarak artırılan 424.125.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.076.625.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133504BIST