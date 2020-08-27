***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.08.2020 Tarih ve 2020/22 sayılı kararı aşağıda ki gibidirKatmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş., özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı amacıyla sermaye artırımına karar vermiştir.Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 142.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 142.500.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 700.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 141.800.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek ve başta savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı sağlamak üzere yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hâkim ortaklarından sağlanan fonlardan 37.553.668,93 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.Sermaye artırımından elde edilecek kalan 104.246.331,07 TL'lik kaynak ise- 25.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,- 24.246.331,07 TL'lik kısmı şirketin işletme sermayesi ihtiyacında,- 55.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde kullanılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871471BIST