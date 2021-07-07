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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

07.07.2021 18:23



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

                           Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.07.2021 Tarih ve 2021/19 sayılı kararı aşağıda ki gibidir
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, Ar-Ge harcamalarında, dijital dönüşüm hizmetleri ve kapasite artırım yatırımlarının finansmanında, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.
Nakden ihraç edilecek 435.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 435.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.948.863 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 433.051.137 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın
- Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201,16 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.
Sermaye artırımından elde edilecek kalan 379.517.935,84 TL'lik kaynağın ise
-            165.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,
-            150.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
-            24.517.935,84 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında,
-            15.000.000 TL'lik kısmı şirketin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,
-            15.000.000 TL'lik kısmı şirketin kapasite artışı için gerekli makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,
-            10.000.000 TL'lik kısmı dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947899


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