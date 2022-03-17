***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.03.2022 18:10
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %200 Bedelli Sermaye artırımı sonrası elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011168
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1312
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2239
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
18:05921,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 17,29
|Açılış
|: 921,98
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|48.820.942
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.214.725
|% 10,00
|
|PSGYO
|16,63
|160.968.110
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.078
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.316.659
|% 9,99
|
|PKENT
|393,30
|105.965.138
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.480.637
|% -9,96
|
|UTPYA
|11,30
|288.465
|% -5,83
|
|ULUFA
|2,84
|25.052.275
|% -4,05
|
|TETMT
|264,40
|10.111.986
|% -3,78
|
|KRDMD
|14,98
|3.448.033.900
|% 4,10
|
|EREGL
|35,78
|3.141.048.343
|% 4,38
|
|GARAN
|11,88
|2.884.281.479
|% 0,17
|
|THYAO
|27,84
|2.493.039.071
|% 0,51
|
|FROTO
|303,60
|1.801.096.660
|% 5,97
|
|DOHOL
|3,45
|983.844.357
|% 5,18
|
|GARAN
|11,88
|2.884.281.479
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,89
|900.556.531
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,98
|3.448.033.900
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,25
|370.585.772
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7284
|14,7467
|% 0,90
|
|Euro
|16,3374
|16,3744
|% 1,39
|
|Sterlin
|19,2579
|19,3545
|% 0,58
|
|Frank
|15,6464
|15,7406
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9124
|3,9320
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,76
|
|Altın Gr.
|922
|923
|17,85
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|8,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RTALB
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17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem