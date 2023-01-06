***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.01.2023 Tarih ve 2023/02 sayılı kararı aşağıda ki gibidirKatmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL tutarında nakden artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılacaktır.Nakden ihraç edilecek 424.125.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 424.125.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.943.766 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 422.181.234 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 422.181.234 TL'lik kaynağın- 190.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,- 175.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,- 57.181.234 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095524BIST