***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2020 19:37
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET KATMERCİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür Sanayici Yönetim Kurulu Başkanlığı, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür Katmerciler A.Ş. Bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gimkat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
FURKAN KATMERCİ İcra Kurulu Başkan Vekili Sanayici Yönetim Kurulu Üyeliği Gimkat A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CFO
GÖKMEN ÖLÇER Mali İşler Koordinatörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Koordinatörü
İSMAİL HAKKI KIRKIL Yurtdışı Satışlar Direktörü Makine Mühendisi Yurtdışı Satışlar Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862169
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1042
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05427,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 9,09
|Açılış
|: 427,92
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8116
|8,8557
|% 0,87
|
|Frank
|7,4314
|7,4761
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|35,44
|
|Altın Gr.
|428
|428
|9,51
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.828
|104,30
|
|Tam
|2.884
|2.908
|113,50
|
|Yarım
|1.400
|1.419
|52,40
|
|Çeyrek
|702
|711
|26,20
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|1,62
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,19
|