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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2020 17:23



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Araç üstü ekipman üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. Kaynak İşçiliği 825000 789250 TRY 95,67 Bağlı Ortaklık
Lika Savunma Sanayii ve Ticaret A.Ş. Savunma Sanayi 4000000 800000 TRY 20,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895447


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ALCAR 374,00 261.615.113 % 10,00  
ARZUM 24,86 22.734.868 % 10,00  
SILVR 7,92 7.154.572 % 10,00  
INTEM 33,88 8.654.358 % 10,00  
CASA 99,00 2.358.107 % 10,00  
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17:16 Alış Satış %  
Dolar 7,3502 7,3525 % -1,15  
Euro 9,0078 9,0148 % -0,88  
Sterlin 9,9036 9,9533 % -0,62  
Frank 8,2700 8,3198 % -0,70  
Riyal 1,9532 1,9630 % -1,15  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.880 6,27  
Altın Gr. 444 445 -3,33  
Cumhuriyet 2.943 2.988 -44,00  
Tam 2.932 3.006 -43,26  
Yarım 1.417 1.454 -20,93  
Çeyrek 711 727 -10,46  
Gümüş.Ons 26,20 26,24 -0,05  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 -0,08  
B. Petrol 51,48 51,48 0,58  
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