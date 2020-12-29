***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2020 17:23
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Araç üstü ekipman üretimi 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. Kaynak İşçiliği 825000 789250 TRY 95,67 Bağlı Ortaklık
Lika Savunma Sanayii ve Ticaret A.Ş. Savunma Sanayi 4000000 800000 TRY 20,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895447
BIST
17:161.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:167,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0857
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:169,0148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0798
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:16444,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,80
|Açılış
|: 444,27
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ALCAR
|374,00
|261.615.113
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.734.868
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.154.572
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.654.358
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,38
|13.438.936
|% -9,58
|
|GUBRF
|74,95
|2.156.080.338
|% 6,46
|
|THYAO
|12,87
|1.379.699.414
|% 1,98
|
|GARAN
|9,93
|1.153.100.044
|% 0,51
|
|KARTN
|104,80
|987.883.622
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|KARSN
|3,24
|751.302.793
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,54
|334.856.289
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,48
|471.203.903
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|323.741.027
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3525
|% -1,15
|
|Euro
|9,0078
|9,0148
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9036
|9,9533
|% -0,62
|
|Frank
|8,2700
|8,3198
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -1,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,27
|
|Altın Gr.
|444
|445
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.988
|-44,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,93
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,46
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|
Seans Raporu
17:16
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17:26GUBRF
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 93 artarak (% 0.69 ) 1, 300
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, SNKRN, INTEM, YAPRK, VKING, ORMA, SILVR, MERKO, UMPAS, CMBTN
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17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FORMT, ISATR, DAGHL, NIBAS