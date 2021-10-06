***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 52200000 TRY 8,00 Yönetim kurulu üye sayısının yarısını seçme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 600300000 TRY 92,00 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967510BIST