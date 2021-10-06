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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2021 16:51



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 52200000 TRY 8,00 Yönetim kurulu üye sayısının yarısını seçme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 600300000 TRY 92,00 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967510


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BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUGYO 12,43 17.638.168 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.776.373 % 10,00  
KERVN 0,88 3.823.852 % 10,00  
MERIT 15,84 528.850 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.397.775 % 9,97  
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17:12 Alış Satış %  
Dolar 8,8857 8,8907 % 0,25  
Euro 10,2394 10,2909 % -0,02  
Sterlin 12,0242 12,0845 % -0,16  
Frank 9,5398 9,5973 % 0,29  
Riyal 2,3647 2,3765 % 0,35  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.760 -0,79  
Altın Gr. 503 503 1,63  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.317 3.401 28,33  
Yarım 1.603 1.645 13,70  
Çeyrek 804 823 6,85  
Gümüş.Ons 22,38 22,40 -0,25  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,05  
B. Petrol 81,11 81,11 -1,45  
Seans Raporu 17:12
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