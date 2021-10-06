***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2021 16:51
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 52200000 TRY 8,00 Yönetim kurulu üye sayısının yarısını seçme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 600300000 TRY 92,00 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967510
BIST
17:121.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,36
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:128,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1210,2909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:12502,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,13
|Açılış
|: 502,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:12
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.397.775
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.320.693
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|HURGZ
|2,06
|49.543.348
|% -8,44
|
|RALYH
|4,15
|3.653.930
|% -7,98
|
|MARTI
|1,42
|29.956.643
|% -6,58
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|EREGL
|16,20
|1.266.735.706
|% 0,31
|
|GARAN
|9,25
|1.184.173.176
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,20
|913.047.667
|% -1,41
|
|THYAO
|13,67
|751.741.384
|% -2,64
|
|PETKM
|6,08
|1.710.491.333
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,36
|495.543.514
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|168.237.136
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.184.173.176
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,28
|647.964.276
|% -1,10
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8857
|8,8907
|% 0,25
|
|Euro
|10,2394
|10,2909
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,0242
|12,0845
|% -0,16
|
|Frank
|9,5398
|9,5973
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3647
|2,3765
|% 0,35
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,79
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,33
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,45
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:22MAREN
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 331, 238 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 49 kaybederek (% -1.17 ) 1, 471
-
17:20XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 13, 382.00 milyon TL de
-
17:20HURGZ
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 618, 569 adet işlem
-
17:19BNTAS
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 610 adet işlem