***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/06/2020Karar Sayısı2020/12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kurulu 09.06.2020 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin 09.06.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararı çerçevesinde 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan özet konsolide finansal tabloları ile dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, dipnotlar ve diğer finansal konulardaki bilgiler gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, ilişkin olduğu dönem itibari ile hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığınaOy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850274BIST