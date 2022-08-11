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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.08.2022 18:13
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
Karar Sayısı
2022/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

     Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.08.2022 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin 11.08.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı çerçevesinde 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan özet konsolide finansal tabloları ile dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,        01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, dipnotlar ve diğer finansal konulardaki bilgiler gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, ilişkin olduğu dönem itibari ile hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığına
Oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054719


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TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
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Sterlin 21,6781 21,7868 % -0,72  
Frank 18,9552 19,0694 % -0,20  
Riyal 4,7607 4,7846 % -0,06  
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Altın Ons 1.798 1.798 7,92  
Altın Gr. 1.037 1.037 4,01  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.946 7.015 23,00  
Yarım 3.384 3.429 11,00  
Çeyrek 1.697 1.714 5,00  
Gümüş.Ons 20,59 20,61 0,29  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 0,14  
B. Petrol 97,97 97,97 -1,63  
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