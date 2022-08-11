***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.08.2022 18:13
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
Karar Sayısı
2022/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.08.2022 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin 11.08.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı çerçevesinde 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan özet konsolide finansal tabloları ile dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, dipnotlar ve diğer finansal konulardaki bilgiler gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, ilişkin olduğu dönem itibari ile hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054719
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1028
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.036,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.036,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9314
|17,9421
|% 0,02
|
|Euro
|18,4045
|18,4293
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,6781
|21,7868
|% -0,72
|
|Frank
|18,9552
|19,0694
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|7,92
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.946
|7.015
|23,00
|
|Yarım
|3.384
|3.429
|11,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.714
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,14
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|-1,63
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
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17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
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17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
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17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem