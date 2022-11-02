***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
02.11.2022 18:15
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2022
Karar Sayısı
2022/25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.11.2022 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin 02.11.2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararı çerçevesinde 01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan özet konsolide finansal tabloları ile dipnotları tarafımızdan incelenmiştir. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, dipnotlar ve diğer finansal konulardaki bilgiler gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, ilişkin olduğu dönem itibari ile hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076335
BIST
11:234.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 59,34
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.168
En Düşük
4.131
11:2318,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
11:2318,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
11:23987,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,61
|Açılış
|: 987,02
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:21
|MIATK
|83,15
|47.989.077
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.264.085
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.116.683
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,76
|147.966.850
|% 9,92
|
|HKTM
|88,35
|58.399.446
|% 8,67
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|32,42
|49.289.109
|% -7,32
|
|ETYAT
|8,51
|383.239
|% -4,49
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|BTCIM
|42,00
|10.900.047
|% -4,11
|
|EREGL
|32,48
|3.390.142.866
|% 7,27
|
|THYAO
|103,70
|2.471.113.171
|% 1,87
|
|TUPRS
|424,80
|1.576.987.878
|% 4,25
|
|KRDMD
|12,69
|1.385.893.087
|% 4,79
|
|SASA
|143,30
|1.258.246.144
|% 5,45
|
|EKGYO
|4,61
|711.880.980
|% 1,77
|
|KRDMD
|12,69
|1.385.893.087
|% 4,79
|
|EREGL
|32,48
|3.390.142.866
|% 7,27
|
|ODAS
|9,04
|613.184.455
|% 4,39
|
|ISCTR
|8,76
|497.064.702
|% 0,69
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6225
|% 0,04
|
|Euro
|18,2059
|18,2142
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8150
|20,9194
|% 0,52
|
|Frank
|18,3573
|18,4679
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,05
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,99
|
|Altın Gr.
|987
|988
|12,19
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.624
|6.685
|51,00
|
|Yarım
|3.227
|3.270
|26,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,23
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|1,72
|
Seans Raporu
11:21
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11:36TMPOL
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Yüzde 6.06 oranında artışla 26.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 191, 290 adet işlem
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11:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TCELL, GUBRF
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11:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 07 artarak (% 1.55 ) 3, 666
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11:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, GSDHO, MIATK, DAGHL