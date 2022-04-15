***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
15.04.2022 17:40
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı sürdürülebilirlik raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021184
BIST
17:482.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,88
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:4814,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0368
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:4815,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:48929,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,95
|Açılış
|: 929,06
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:46
|IHAAS
|16,94
|18.398.843
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.347.910
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.347.310
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|61.121.365
|% -7,55
|
|PKART
|17,24
|13.390.729
|% -5,27
|
|OYLUM
|2,32
|8.283.325
|% -4,92
|
|ITTFH
|1,56
|90.335.699
|% -4,29
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|GARAN
|13,85
|2.295.982.336
|% 1,09
|
|THYAO
|37,74
|1.989.066.055
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.558.714.619
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,21
|1.276.442.888
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,42
|1.261.184.289
|% -2,69
|
|EKGYO
|2,94
|1.558.714.619
|% -1,34
|
|TSKB
|1,89
|569.194.669
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.276.442.888
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|567.860.731
|% 0,87
|
|GARAN
|13,85
|2.295.982.336
|% 1,09
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6364
|14,6412
|% 0,26
|
|Euro
|15,8239
|15,8476
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0638
|19,1594
|% 0,07
|
|Frank
|15,4690
|15,5622
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8911
|3,9107
|% 0,18
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|