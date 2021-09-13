***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
13.09.2021 13:47
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 27.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 10.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 3.057.761,094 TL olup, kalan paylar, 15-16 Eylül 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963393
BIST
18:001.438
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.440
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En Düşük
1.434
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En Yüksek
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|: -0,20%
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|Önceki Kapanış
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18:009,9708
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 486,11
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488,84
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|YESIL
|2,42
|144.173.392
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.959.436
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.510.785
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.509.215
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.445.448
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|10.887.691
|% -7,92
|
|EUHOL
|2,77
|54.862.273
|% -6,73
|
|DOGUB
|6,58
|19.032.222
|% -6,27
|
|GARAN
|9,38
|1.433.263.372
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|SISE
|8,61
|664.079.634
|% 0,82
|
|BRLSM
|10,47
|614.455.682
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,90
|584.740.507
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|GARAN
|9,38
|1.433.263.372
|% -1,16
|
|SISE
|8,61
|664.079.634
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|139.175.878
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|92.327.189
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4363
|8,4386
|% -0,20
|
|Euro
|9,9655
|9,9708
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,6460
|11,7044
|% -0,18
|
|Frank
|9,1229
|9,1779
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2422
|2,2535
|% -0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,01
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|B. Petrol
|73,51
|73,51
|0,59
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Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
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17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
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17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
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17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN