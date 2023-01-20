***KATVK* *AYTMZ*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 14:56
***KATVK******AYTMZ*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AYTMZ
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
20/01/2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103438
BIST
15:125.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 52,75
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
15:1218,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
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18,8388
En Düşük
18,7193
15:1220,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 20,6100
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
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20,4246
En Düşük
20,3003
15:121.165,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.165,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler15:10
|SDTTR
|110,20
|331.089.771
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.582.729
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.285.038
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.713.120
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|8.602.416
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,79
|566.191.041
|% -5,85
|
|ELITE
|41,62
|97.844.782
|% -5,24
|
|BRKSN
|12,40
|8.299.403
|% -4,54
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,20
|6.003.445.956
|% -0,91
|
|EREGL
|41,04
|4.859.398.718
|% 1,68
|
|AKBNK
|18,50
|3.510.747.753
|% 5,17
|
|KOZAL
|591,80
|3.453.876.447
|% 0,65
|
|YKBNK
|10,10
|3.261.539.741
|% 4,12
|
|EKGYO
|8,66
|2.832.129.895
|% 2,73
|
|YKBNK
|10,10
|3.261.539.741
|% 4,12
|
|SKBNK
|2,98
|712.447.561
|% 4,56
|
|AKBNK
|18,50
|3.510.747.753
|% 5,17
|
|PETKM
|18,61
|3.233.652.852
|% 3,10
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8027
|18,8117
|% 0,12
|
|Euro
|20,3417
|20,3485
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,1697
|23,2859
|% -0,17
|
|Frank
|20,3517
|20,4743
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9899
|5,0150
|% 0,05
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,38
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.981
|56,00
|
|Tam
|7.901
|7.953
|-35,00
|
|Yarım
|3.850
|3.892
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|86,44
|86,44
|0,28
|
Seans Raporu
15:10
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15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 77 artarak (% 1.31 ) 6, 029
-
15:25TCELL
Yüzde 5.73 oranında artışla 39.46 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 355, 538 adet işlem
-
15:24GENIL
Yüzde 4.38 oranında artışla 49.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 005 adet işlem
-
15:22BJKAS
Yüzde 8.10 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 627, 398 adet işlem
-
15:21BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 329, 004 adet işlem