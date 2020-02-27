***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 153.407.066 150.270.373Satışların Maliyeti11 -152.807.336 -147.056.473TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)599.730 3.213.900BRÜT KAR (ZARAR)599.730 3.213.900Genel Yönetim Giderleri12 -111.883 -1.788.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 353.966 339.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)840.942 1.764.967FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)840.942 1.764.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)840.942 1.764.967Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-185.199 -388.293Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -185.199 -388.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)655.743 1.376.674DÖNEM KARI (ZARARI)655.743 1.376.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları655.743 1.376.674Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI645.592 1.361.356Dönem Karı (Zararı)655.743 1.376.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler170.995 373.390Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-14.204 -14.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler185.199 388.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-181.146 -388.708Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-227.956.435 -594.857.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.942 -823İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.942 -823Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)227.956.435 594.857.408Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-174.204 -387.923İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-174.204 -387.923Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları645.592 1.361.356YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)645.592 1.361.356NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)645.592 1.361.356DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.552.740 191.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.198.332 1.552.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.212.535 1.567.642Ticari Alacaklar5 650.212.176 210.470.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,10 0 73.205.373İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5,10 650.212.176 137.265.020Peşin Ödenmiş Giderler6 833 959Diğer Dönen Varlıklar6 57.359 2.099ARA TOPLAM652.482.903 212.041.093TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR652.482.903 212.041.093DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 0 636.750.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5,11 0 636.750.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 636.750.000TOPLAM VARLIKLAR652.482.903 848.791.093KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.205.373İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.205.373İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 73.205.373Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 650.212.176 137.265.020Ticari Borçlar1.011 1.100İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,10 1.011 1.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7,10 89Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 52.420 7.921Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler126ARA TOPLAM650.265.607 210.479.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER650.265.607 210.479.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 636.750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 636.750.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 636.750.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 636.750.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER650.265.607 847.229.540ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.217.296 1.561.553Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 1.511.553 134.879Yasal Yedekler9 75.577 6.744Diğer Kısıtlanmış Yedekler9 1.435.976 128.135Net Dönem Karı veya Zararı9 655.743 1.376.674TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.217.296 1.561.553TOPLAM KAYNAKLAR652.482.903 848.791.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -8.194 143.073 184.879 184.879Transferler134.879 8.194Dönem Karı (Zararı)1.376.674 1.376.674 1.376.674Dönem Sonu Bakiyeler9 50.000 134.879 1.376.674 1.561.553 1.561.553Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 134.879 1.376.674 1.561.553 1.561.553Transferler9 1.376.674 -1.376.674Dönem Karı (Zararı)9 655.743 655.743 655.743Dönem Sonu Bakiyeler9 50.000 1.511.553 655.743 2.217.296 2.217.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)655.743 1.376.674DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)655.743 1.376.674Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları655.743 1.376.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822238BIST