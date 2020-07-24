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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 25.715.926 96.067.659 6.514.960 53.386.628
Satışların Maliyeti
11 -25.715.926 -95.467.929 -6.514.960 -53.386.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 599.730 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 599.730 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -81.631 -66.464 -30.631 -30.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,15 119.514 189.780 56.199 98.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.092 -872 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.791 722.174 25.568 67.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.791 722.174 25.568 67.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.791 722.174 25.568 67.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.106 -159.070 -5.625 -14.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.106 -159.070 -5.625 -14.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.685 563.104 19.943 52.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.685 563.104 19.943 52.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
28.685 563.104 19.943 52.882
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.532 543.425
Dönem Karı (Zararı)
28.685 563.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.685 563.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.678 156.782
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.428 -2.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.106 159.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.831 -176.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.844 -82
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.844 -82
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-662.465.926 -78.070.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-662.465.926 -78.070.468
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
662.465.926 78.069.465
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.675 -175.376
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.675 -175.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.532 543.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.532 543.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.532 543.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.212.535 1.567.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.223.067 2.111.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,10 2.226.495 2.212.535
Ticari Alacaklar
5 0 650.212.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 650.212.176
Peşin Ödenmiş Giderler
6 333 833
Diğer Dönen Varlıklar
28.323 57.359
ARA TOPLAM
2.255.151 652.482.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.255.151 652.482.903
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.255.151 652.482.903
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 650.212.176
Ticari Borçlar
7 0 1.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,10 0 1.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 9.170 52.420
ARA TOPLAM
9.170 650.265.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.170 650.265.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.170 650.265.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9 2.245.981 2.217.296
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 1.511.553 1.511.553
Yasal Yedekler
75.577 75.577
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.435.976 1.435.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 655.743 0
Net Dönem Karı veya Zararı
9 28.685 655.743
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.245.981 2.217.296
TOPLAM KAYNAKLAR
2.255.151 652.482.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 134.879 1.376.674 1.561.553 1.561.553
Transferler
1.376.674 -1.376.674 0 0
Dönem Karı (Zararı)
563.104 563.104
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 1.511.553 563.104 2.124.657 2.124.657
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 1.511.553 655.743 2.217.296 2.217.296
Transferler
655.743 -655.743 0 0
Dönem Karı (Zararı)
28.685 28.685 28.685
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 1.511.553 655.743 28.685 2.245.981 2.245.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.685 563.104 19.943 52.882
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.685 563.104 19.943 52.882
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.685 563.104 19.943 52.882



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Altın Gr. 418 418 2,77  
Cumhuriyet 2.722 2.746 22,10  
Tam 2.804 2.824 28,90  
Yarım 1.361 1.378 11,10  
Çeyrek 683 690 5,50  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 0,02  
Gümüş Gr. 4,95 4,96 -0,02  
B. Petrol 42,97 42,97 -0,36  
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