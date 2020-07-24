***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 25.715.926 96.067.659 6.514.960 53.386.628Satışların Maliyeti11 -25.715.926 -95.467.929 -6.514.960 -53.386.628TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 599.730 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 599.730 0 0Genel Yönetim Giderleri12 -81.631 -66.464 -30.631 -30.447Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,15 119.514 189.780 56.199 98.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.092 -872 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.791 722.174 25.568 67.797FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.791 722.174 25.568 67.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.791 722.174 25.568 67.797Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.106 -159.070 -5.625 -14.915Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.106 -159.070 -5.625 -14.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.685 563.104 19.943 52.882DÖNEM KARI (ZARARI)28.685 563.104 19.943 52.882Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları28.685 563.104 19.943 52.882Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.532 543.425Dönem Karı (Zararı)28.685 563.104Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.685 563.104Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.678 156.782Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler4 -3.428 -2.288Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.106 159.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.831 -176.461Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.844 -82İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36.844 -82Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-662.465.926 -78.070.468İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-662.465.926 -78.070.468Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)662.465.926 78.069.465Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.675 -175.376İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-59.675 -175.376Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.532 543.425YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.532 543.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.532 543.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.212.535 1.567.642DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.223.067 2.111.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,10 2.226.495 2.212.535Ticari Alacaklar5 0 650.212.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 650.212.176Peşin Ödenmiş Giderler6 333 833Diğer Dönen Varlıklar28.323 57.359ARA TOPLAM2.255.151 652.482.903TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.255.151 652.482.903DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.255.151 652.482.903KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 650.212.176Ticari Borçlar7 0 1.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,10 0 1.011Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 9.170 52.420ARA TOPLAM9.170 650.265.607TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.170 650.265.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.170 650.265.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9 2.245.981 2.217.296Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 1.511.553 1.511.553Yasal Yedekler75.577 75.577Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.435.976 1.435.976Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 655.743 0Net Dönem Karı veya Zararı9 28.685 655.743TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.245.981 2.217.296TOPLAM KAYNAKLAR2.255.151 652.482.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 134.879 1.376.674 1.561.553 1.561.553Transferler1.376.674 -1.376.674 0 0Dönem Karı (Zararı)563.104 563.104Dönem Sonu Bakiyeler9 50.000 1.511.553 563.104 2.124.657 2.124.657Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 1.511.553 655.743 2.217.296 2.217.296Transferler655.743 -655.743 0 0Dönem Karı (Zararı)28.685 28.685 28.685Dönem Sonu Bakiyeler9 50.000 1.511.553 655.743 28.685 2.245.981 2.245.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28.685 563.104 19.943 52.882DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.685 563.104 19.943 52.882Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28.685 563.104 19.943 52.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861760BIST