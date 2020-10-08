***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/10/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih09/10/2020Saati11:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin Onaylanması 7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 09.10.2020 tarihi, Cuma günü saat 11:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2019 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,8. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,11. Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880030BIST