***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih25/03/2021Saati11:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N 10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2020 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2021 yılı Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nun 395 ve 396?Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilek ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25.03.2021 tarihi, Perşembe günü saat 11:00'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N10, Ümraniye, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5. 2020 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6. 2020 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi,7. 2021 yılı Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,10. Dilek ve kapanış.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918199BIST