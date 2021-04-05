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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

05.04.2021 15:35



Karar Tarihi
15/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
25/03/2021
Saati
11:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı Faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2020 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2021 yılı Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK?nun 395 ve 396?Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilek ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Şirketin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi. 2. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi. 3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulunun 15/03/2021 tarih ve 40 numaralı kararı ile genel kurula iletilen kâr dağıtım önerisi müzakere edildi. Müzakere sonucunda Ana Sözleşme uyarınca 2020 faaliyetleri neticesinde elde edilen 96.098,90-TL tutarındaki dönem kârından 21.153,31 -TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 74.945,59 TL yıllık net dönem kârının Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına gerek görülmeden Olağanüstü yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 5. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi), " 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. 7. Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
05/04/2021
Açıklamalar

Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923359


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Tam 2.961 3.038 -9,66  
Yarım 1.431 1.469 -4,68  
Çeyrek 718 735 -2,34  
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