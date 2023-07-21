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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

21.07.2023 10:07
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
26/07/2023
Saati
10:30
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.07.2023 tarihi, Çarşamba günü saat 10:30'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N10, Ümraniye, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması , 11. Dilek ve kapanış. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174046


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Yarım 5.561 5.650 -30,00  
Çeyrek 2.781 2.825 -15,00  
Gümüş.Ons 24,68 24,70 -0,07  
Gümüş Gr. 21,41 21,43 0,12  
B. Petrol 80,19 80,19 0,57  
Seans Raporu 11:08
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