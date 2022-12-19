***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.12.2022 16:06
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 2.500.000.000.-TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvurumuz, Kurulun 15.12.2022 tarih ve 74/1784 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088435
BIST
16:005.370
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 155,28
|Açılış
|: 5.271
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|Önceki Kapanış
|: 5.214
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5.383
En Düşük
5.268
16:0018,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7550
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|Önceki Kapanış
|: 18,7550
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18,6685
En Düşük
18,6001
16:0019,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 19,8900
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|Önceki Kapanış
|: 19,8550
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19,8894
En Düşük
19,7129
16:001.075,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.075,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:00
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.092.413.862
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.088.488.747
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.711.139
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.059.839
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.077.884
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,91
|875.706.310
|% -9,91
|
|YKBNK
|12,78
|10.612.345.878
|% 8,77
|
|PETKM
|19,91
|7.542.528.565
|% 3,81
|
|THYAO
|143,40
|5.207.416.914
|% 2,94
|
|ISCTR
|13,58
|5.144.653.822
|% 9,25
|
|AKBNK
|20,50
|4.712.344.156
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,78
|10.612.345.878
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,41
|3.481.022.910
|% 2,31
|
|ISCTR
|13,58
|5.144.653.822
|% 9,25
|
|PETKM
|19,91
|7.542.528.565
|% 3,81
|
|ALBRK
|3,81
|1.207.359.936
|% 9,17
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6471
|18,6530
|% 0,01
|
|Euro
|19,7628
|19,7776
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6604
|22,7740
|% 0,20
|
|Frank
|19,9324
|20,0525
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% -0,04
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.255
|7.303
|45,00
|
|Yarım
|3.513
|3.570
|22,00
|
|Çeyrek
|1.762
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,68
|