***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 12:40
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10/08/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Evren Uçak'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hasan Şener'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956841
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