***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBrisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralam