***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 13:47
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/11/2022 tarihinde gerçekleştirilen Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 2.500.000.000.-TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080860
BIST
14:344.570
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -98,37
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:3418,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:3419,2735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0595
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:341.055,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,49
|Açılış
|: 1.055,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:34
|MEGAP
|6,49
|67.798.835
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.798.835
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|130.931.888
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.636.645
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.958.855
|% 9,95
|
|DOGUB
|7,74
|21.682.286
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.204.609
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.266.772.663
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|879.799.753
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|THYAO
|108,10
|8.458.529.692
|% 3,35
|
|EREGL
|37,68
|4.965.714.062
|% 1,73
|
|ASELS
|40,74
|3.781.832.567
|% 2,26
|
|KONTR
|198,80
|3.633.929.479
|% -7,79
|
|VAKBN
|9,62
|2.528.705.779
|% -6,51
|
|EKGYO
|5,54
|1.549.693.302
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,17
|859.945.224
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,62
|2.528.705.779
|% -6,51
|
|HALKB
|9,82
|2.456.520.446
|% -4,47
|
|ISCTR
|9,56
|2.215.481.435
|% -3,63
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6213
|% 0,17
|
|Euro
|19,2598
|19,2735
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,9932
|22,1035
|% -0,43
|
|Frank
|19,5440
|19,6618
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% 0,18
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.056
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.020
|7.135
|-27,00
|
|Yarım
|3.409
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-1,17
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49INVEO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 30.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 244, 378 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 4, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 07 altında . İşlem hacmi 74, 836.00 milyon TL de
-
14:48ERCB
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 135.90 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 291 adet işlem
-
14:47KMPUR
Yüzde -7.40 oranında düşüşle 140.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 854 adet işlem
-
14:46YYLGD
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 317, 979 adet işlem