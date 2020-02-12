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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

12.02.2020 15:29
GÜNCEL HABERLER



***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDKTLM22014 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLM22014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.02.2018
Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.05.2018 15.05.2018 16.05.2018 3,6502 7.300.400 Evet
2 15.08.2018 14.08.2018 15.08.2018 4,3032 8.606.400 Evet
3 14.11.2018 13.11.2018 14.11.2018 6,3179 12.635.800 Evet
4 13.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 5,5139 11.027.800 Evet
5 15.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 4,8053 9.610.600 Evet
6 15.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 6,3189 12.637.800 Evet
7 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,1819 8.363.800 Evet
8 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 3,3963 6.792.600 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRDKTLM22014 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818596


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