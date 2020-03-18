***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
18.03.2020 12:02
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDKTLM62010 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesinin Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLM62010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.06.2018
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi 20.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.650.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 4,9864 1.827.515,6 Evet
2 19.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 6,261 2.294.656,5 Evet
3 20.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 5,4399 1.993.723,35 Evet
4 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 4,8675 1.783.938,75 Evet
5 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 5,6656 2.076.442,4 Evet
6 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,1394 1.517.090,1 Evet
7 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,3315 1.220.994,75 Evet
8 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 3,1769
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 36.650.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDKTLM62010 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon dönemine ilişkin 1.220.994,75-TL'lik kâr payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830317
BIST