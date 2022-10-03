***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
03.10.2022 12:30
sı 6
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 6,8562
2 29.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 6,8562
3 27.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 6,7808
4 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 6,8562
5 26.12.2023 25.12.2023 26.12.2023 6,8562
6 26.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 6,8562
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2024 25.03.2024 26.03.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066723
BIST