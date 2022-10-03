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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.10.2022 12:30
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai

sı 6
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 6,8562
2 29.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 6,8562
3 27.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 6,7808
4 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 6,8562
5 26.12.2023 25.12.2023 26.12.2023 6,8562
6 26.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 6,8562
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2024 25.03.2024 26.03.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066723


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 79.400.706 % 9,99  
SODSN 24,72 309.329 % 9,96  
ZOREN 3,92 174.418.177 % 9,80  
AKYHO 2,15 18.948.912 % 9,69  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 18,5618 18,5688 % 0,36  
Euro 18,1974 18,2101 % 0,41  
Sterlin 20,7042 20,8080 % 0,49  
Frank 18,6639 18,7764 % -0,03  
Riyal 4,9255 4,9502 % 0,31  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 3,83  
Altın Gr. 993 993 4,68  
Cumhuriyet 6.642 6.742 18,00  
Tam 6.679 6.734 2,00  
Yarım 3.249 3.289 -2,00  
Çeyrek 1.630 1.645 -1,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,32  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,20  
B. Petrol 88,63 88,63 3,49  
Seans Raporu 13:16
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