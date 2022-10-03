***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni 28.09.2022 tarihinde saat 16:26'da yayınladığımız önceki açıklamamızda "Diğer" olarak verilen Kupon Ödeme Sıklığı, "3 Ayda Bir" olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kaynak Kuruluş Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Garantör YokKurucu Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.03.2024Vade (Gün Sayısı) 54