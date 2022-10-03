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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

03.10.2022 12:30
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni 28.09.2022 tarihinde saat 16:26'da yayınladığımız önceki açıklamamızda "Diğer" olarak verilen Kupon Ödeme Sıklığı, "3 Ayda Bir" olarak düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 54
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SEKFK 8,37 38.679.497 % 9,99  
KUYAS 9,62 37.325.785 % 9,94  
POLHO 7,73 180.970.288 % 9,49  
SASA 78,05 2.910.233.237 % 9,47  
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Dolar 18,5715 18,5863 % 0,20  
Euro 18,3961 18,4093 % 1,00  
Sterlin 21,0293 21,1347 % 0,43  
Frank 18,7351 18,8479 % 0,63  
Riyal 4,9267 4,9514 % 0,13  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 9,93  
Altın Gr. 1.022 1.022 8,21  
Cumhuriyet 6.792 6.895 109,00  
Tam 6.832 6.893 20,00  
Yarım 3.329 3.368 11,00  
Çeyrek 1.668 1.684 5,00  
Gümüş.Ons 20,87 20,90 0,18  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,12  
B. Petrol 89,72 89,72 0,86  
Seans Raporu 13:45
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