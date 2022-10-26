***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.10.2022 17:44
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 273
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 27.5
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30.47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLM72316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.10.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 264.800.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 6,8562
2 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023 6,8562
3 26.07.2023 25.07.2023 26.07.2023 6,8562
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.07.2023 25.07.2023 26.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (Trk) 27.05.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074380
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