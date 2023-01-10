***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.01.2023 11:10
Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2023 07.04.2023 10.04.2023 6,1644
2 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023 6,0274
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu TRA- 25.10.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu TRA- 25.10.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099275
BIST
11:355.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,60
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.178
En Düşük
5.047
11:3518,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:3520,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0209
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:351.131,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.131,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:35
|EUHOL
|2,37
|51.397.143
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.845.993
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.078.085
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|493.056
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,39
|215.302.345
|% -7,00
|
|EGGUB
|104,50
|53.408.581
|% -5,94
|
|TSPOR
|4,25
|51.761.110
|% -5,76
|
|THYAO
|138,10
|2.667.769.571
|% -0,22
|
|ASELS
|59,80
|2.411.430.291
|% 1,18
|
|EREGL
|40,06
|2.372.192.069
|% 0,60
|
|KRDMD
|18,96
|2.175.414.643
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,95
|1.616.883.299
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.616.883.299
|% 2,52
|
|KRDMD
|18,96
|2.175.414.643
|% 0,90
|
|KATMR
|2,39
|215.302.345
|% -7,00
|
|YKBNK
|10,29
|878.763.082
|% 1,68
|
|AKBNK
|18,24
|1.149.816.100
|% 2,41
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7756
|18,7774
|% 0,04
|
|Euro
|20,1587
|20,1698
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7805
|22,8948
|% -0,03
|
|Frank
|20,3220
|20,4444
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.657
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,29
|