***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.04.2023 07.04.2023 10.04.2023 6,16442 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023 6,0274Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu TRA- 25.10.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu TRA- 25.10.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099275BIST