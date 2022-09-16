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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2022 16:25
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEMİH DEMİR BİRİM MÜDÜRÜ 15.11.2021 0216 800 39 60 semih.demir@vakifkatilim.com.tr
AZRA NUR BIYIK UZMAN YARDIMCISI 15.11.2021 0216 800 31 28 azra.biyik@vakifkatilim.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT TABAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.09.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 17.01.2020 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Müdürü Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BERAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürü Bağımsız Üye Değil
ÖNDER KALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürlüğü Yönetmen Yardımcısı Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063575


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ALMAD 3,53 23.442.607 % 9,97  
ORCAY 27,38 135.833.392 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.695 6.773 61,00  
Yarım 3.262 3.311 30,00  
Çeyrek 1.636 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,43 0,24  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 0,17  
B. Petrol 91,66 91,66 0,80  
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