***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2022 16:25
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEMİH DEMİR BİRİM MÜDÜRÜ 15.11.2021 0216 800 39 60 semih.demir@vakifkatilim.com.tr
AZRA NUR BIYIK UZMAN YARDIMCISI 15.11.2021 0216 800 31 28 azra.biyik@vakifkatilim.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT TABAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.09.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
AHMET İLYAS ÇÖLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 17.01.2020 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Müdürü Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BERAT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2022 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürü Bağımsız Üye Değil
ÖNDER KALUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.08.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Hazine Müdürlüğü Yönetmen Yardımcısı Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063575
BIST
17:483.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,15
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:4818,2871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:4818,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:48986,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,05
|Açılış
|: 986,00
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:47
|GLBMD
|13,09
|34.727.903
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|ORCAY
|27,38
|135.833.392
|% 9,96
|
|VERTU
|30,04
|135.351.337
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.030.681
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.688.729.938
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|59.362.719
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.264.865
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,30
|7.039.101.490
|% -3,76
|
|ISCTR
|8,84
|6.100.814.399
|% -3,49
|
|YKBNK
|7,27
|5.799.912.505
|% 2,68
|
|ASELS
|34,26
|5.608.874.600
|% 1,18
|
|GARAN
|22,02
|4.545.791.619
|% -8,10
|
|YKBNK
|7,27
|5.799.912.505
|% 2,68
|
|ISCTR
|8,84
|6.100.814.399
|% -3,49
|
|EKGYO
|4,37
|2.698.114.122
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,30
|7.039.101.490
|% -3,76
|
|HALKB
|9,94
|2.688.729.938
|% -9,96
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2742
|18,2782
|% 0,07
|
|Euro
|18,3369
|18,3485
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8469
|20,9515
|% -0,20
|
|Frank
|18,9236
|19,0376
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8520
|4,8763
|% 0,06
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO