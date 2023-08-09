***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.08.2023 22:52
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2023
Karar Sayısı
59
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 2023 yılı 2.çeyrek dönemine ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183274
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0231
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0132
En Düşük
26,9828
18:0529,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0745
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7065
En Düşük
29,6015
18:051.662,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,24
|Açılış
|: 1.662,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.658,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0037
|27,0132
|% 0,09
|
|Euro
|29,6911
|29,7065
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2287
|34,4004
|% -0,18
|
|Frank
|30,6445
|30,8291
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1718
|7,2078
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-10,67
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|-7,76
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.091
|11.216
|-51,00
|
|Yarım
|5.554
|5.634
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.817
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292