***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.03.2020 12:23
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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14/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1302 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 100.000.000.-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 364 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825339
BIST
13:45105.515
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
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|Açılış
|: 106.540
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|: 109.601
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13:456,1098
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|Önceki Kapanış
|: 327,72
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339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|10,04
|104.776.745
|% 4,26
|
|MZHLD
|13,95
|34.957
|% 0,36
|
|FMIZP
|44,72
|5.551.981
|% 0,27
|
|EGGUB
|46,60
|2.558.452
|% 0,22
|
|ALKA
|6,26
|3.596.984
|% 0,16
|
|OYAYO
|6,61
|6.358.217
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|10.965.378
|% -10,64
|
|UTPYA
|4,56
|3.648.782
|% -9,34
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|BURCE
|7,15
|4.590.376
|% -9,26
|
|THYAO
|10,84
|560.166.665
|% -2,69
|
|ASELS
|28,64
|337.897.261
|% -4,02
|
|GARAN
|9,60
|186.884.141
|% -4,29
|
|TUPRS
|93,30
|155.306.555
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,32
|139.218.525
|% -4,53
|
|IHLGM
|1,32
|91.592.812
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,32
|139.218.525
|% -4,53
|
|ODAS
|1,99
|105.078.561
|% -3,86
|
|THYAO
|10,84
|560.166.665
|% -2,69
|
|KARSN
|1,81
|85.852.070
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9677
|8,0076
|% 0,73
|
|Frank
|6,5549
|6,5944
|% 1,50
|
|Riyal
|1,6216
|1,6298
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,70
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,20
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,84
|
|Çeyrek
|527
|538
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,94
|35,94
|-9,33
|