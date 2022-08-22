***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.08.2022 15:38
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak Kira Sertifikası ihraçları için 05.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18/08/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057543
BIST
15:433.073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 52,34
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.076
En Düşük
3.011
15:4318,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
15:4318,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
15:431.007,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,85
|Açılış
|: 1.007,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.007,23
BIST En Aktif Hisseler15:41
|YYAPI
|1,32
|69.826.625
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.748.016
|% 9,99
|
|CANTE
|91,60
|28.011.034
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|19.273.250
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,43
|431.763.523
|% -7,32
|
|GLRYH
|3,81
|52.632.803
|% -7,07
|
|DENGE
|2,10
|37.095.087
|% -5,83
|
|SKTAS
|3,00
|25.882.762
|% -5,36
|
|PETKM
|12,24
|4.141.449.714
|% 5,52
|
|THYAO
|68,95
|3.138.119.691
|% 0,66
|
|AKBNK
|10,75
|2.129.775.603
|% 1,42
|
|SASA
|54,05
|2.048.131.689
|% 1,98
|
|SISE
|25,72
|1.936.173.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,77
|1.678.606.223
|% 3,01
|
|PETKM
|12,24
|4.141.449.714
|% 5,52
|
|YKBNK
|5,78
|1.750.033.964
|% 1,94
|
|AKBNK
|10,75
|2.129.775.603
|% 1,42
|
|DOHOL
|4,99
|899.202.292
|% 0,60
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1189
|18,1280
|% 0,24
|
|Euro
|18,1330
|18,1468
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3461
|21,4532
|% 0,08
|
|Frank
|18,8340
|18,9475
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,20
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-18,10
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|-62,00
|
|Tam
|6.790
|6.846
|-91,00
|
|Yarım
|3.309
|3.347
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.673
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|-0,47
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56GSDHO
Yüzde 7.48 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 149, 962 adet işlem
-
15:55PSGYO
Yüzde 5.25 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 004, 423 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, PETKM, VESTL
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 13 artarak (% 1.69 ) 2, 722
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, DOGUB, SNPAM, HKTM, YYAPI, CANTE