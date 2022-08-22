***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.08.2022 17:11
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Düzeltme: 22.08.2022 tarihi 15:38:25 saatinde yapılmış olan Tertip İhraç Belgesi açıklamasının Hukuki Durum Değerlendirme Raporu eki hatalı göründüğünden açıklama yeniden yapılmıştır.
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak Kira Sertifikası ihraçları için 05.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18/08/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057572
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,2300
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1768
|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,2850
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18,2246
En Düşük
17,9506
18:051.009,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.009,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0649
|18,0881
|% 0,01
|
|Euro
|17,9491
|17,9821
|% -0,96
|
|Sterlin
|21,1970
|21,3033
|% -0,62
|
|Frank
|18,6702
|18,7826
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7995
|4,8236
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,24
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.794
|6.880
|-57,00
|
|Yarım
|3.311
|3.363
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.681
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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