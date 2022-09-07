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***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

07.09.2022 15:45
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1197 sayılı kararı ile onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 300.000.000.-TL (ÜçyüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061010


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