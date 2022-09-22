***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.09.2022 14:00
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1197 sayılı kararı ile onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 250.000.000.-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064655
BIST
15:193.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 61,78
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.308
En Düşük
3.237
15:1918,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:1918,2054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1764
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:19988,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,14
|Açılış
|: 988,65
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KMPUR
|49,72
|115.804.264
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.517.049
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.528.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.151.402
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.167.248
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|116.757.009
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|339.644.135
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|152.041.970
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|54.905.015
|% -9,78
|
|THYAO
|71,00
|2.624.671.840
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,04
|2.497.570.898
|% 3,59
|
|SISE
|27,64
|2.009.987.689
|% 2,90
|
|YKBNK
|7,20
|1.829.162.478
|% 3,00
|
|AKBNK
|11,70
|1.729.413.040
|% 1,56
|
|EKGYO
|4,04
|2.497.570.898
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,20
|1.829.162.478
|% 3,00
|
|ZOREN
|4,21
|924.113.378
|% 6,31
|
|ISCTR
|8,17
|1.560.763.880
|% 3,03
|
|AKBNK
|11,70
|1.729.413.040
|% 1,56
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3610
|18,3715
|% 0,24
|
|Euro
|18,1810
|18,2043
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,7351
|20,8391
|% 0,68
|
|Frank
|18,6663
|18,7787
|% -1,19
|
|Riyal
|4,8676
|4,8920
|% 0,22
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,42
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.678
|6.762
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,07
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|1,51
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, HALKB
-
15:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, GUBRF, KRDMD
-
15:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 05 artarak (% 1.77 ) 2, 927
-
15:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, CRDFA, ULUFA, KMPUR, UNLU
-
15:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ISGYO, PINSU, KZBGY, SKBNK