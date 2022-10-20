***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.10.2022 15:33
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1197 sayılı kararı ile onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 300.000.000.-TL (ÜçyüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073095
BIST
15:533.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 36,87
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:5318,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0103
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:5318,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:53976,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,38
|Açılış
|: 976,76
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MRSHL
|300,30
|27.197.542
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|91.199.400
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.691.818
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|189.692.783
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.830.494
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,34
|21.580.755
|% -4,70
|
|ISSEN
|45,18
|84.528.712
|% -4,12
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|DOGUB
|8,12
|6.408.464
|% -3,68
|
|THYAO
|98,85
|5.869.921.150
|% 1,49
|
|YKBNK
|9,85
|4.206.041.613
|% 1,23
|
|AKBNK
|15,91
|3.785.412.510
|% 1,27
|
|HALKB
|8,86
|3.425.780.228
|% 3,99
|
|TUPRS
|368,60
|3.137.331.221
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,54
|2.526.346.859
|% 2,02
|
|YKBNK
|9,85
|4.206.041.613
|% 1,23
|
|HALKB
|8,86
|3.425.780.228
|% 3,99
|
|VAKBN
|9,09
|2.923.033.678
|% 5,70
|
|ISCTR
|10,09
|2.952.768.228
|% -0,10
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5856
|% -0,06
|
|Euro
|18,2210
|18,2384
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8579
|20,9625
|% 0,47
|
|Frank
|18,4292
|18,5403
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9286
|4,9534
|% 0,09
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|2,77
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-8,00
|
|Tam
|6.642
|6.722
|9,00
|
|Yarım
|3.236
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,07
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|1,01
|
Seans Raporu
15:53
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16:08
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 19 artarak (% 0.76 ) 3, 465
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16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, HUBVC, KMPUR, TRCAS, CRFSA, YAYLA, IHGZT, CMBTN, MRSHL, IMASM
-
16:08
RUBNS, OLMK, HUBVC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:08
DOGUB, BRMEN, SONME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında