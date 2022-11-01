***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.11.2022 15:10
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1197 sayılı kararı ile onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 250.000.000.-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifi
16:314.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 70,04
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:3118,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:3118,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1067
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:31989,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,06
|Açılış
|: 989,93
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:29
|AKCNS
|48,40
|58.323.495
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.625.266
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.779.816
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.726.008
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,80
|103.540.998
|% -9,09
|
|LIDER
|48,62
|143.970.979
|% -8,26
|
|PNSUT
|46,90
|80.693.601
|% -7,86
|
|VERTU
|33,04
|155.129.711
|% -7,71
|
|KRTEK
|25,28
|92.280.153
|% -7,60
|
|THYAO
|101,90
|4.945.568.765
|% 0,59
|
|SASA
|128,60
|3.640.214.803
|% 6,99
|
|ASELS
|33,52
|2.901.920.134
|% 4,03
|
|SISE
|33,32
|2.793.515.257
|% 0,30
|
|AKBNK
|14,84
|2.365.102.266
|% 1,50
|
|EKGYO
|4,50
|2.361.732.647
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,45
|2.141.351.309
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,36
|1.726.073.788
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,84
|2.365.102.266
|% 1,50
|
|TSKB
|3,04
|471.313.870
|% 1,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6154
|18,6237
|% 0,09
|
|Euro
|18,5045
|18,5207
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4377
|21,5452
|% 0,84
|
|Frank
|18,6511
|18,7635
|% 0,87
|
|Riyal
|4,9386
|4,9633
|% 0,08
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|19,14
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,39
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.654
|6.708
|57,00
|
|Yarım
|3.242
|3.277
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|2,53
|