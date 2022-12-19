***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.12.2022 16:05
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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17.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak Kira Sertifikası ihraçları için 17.11.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 15/12/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088434
BIST
16:155.358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 143,77
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:1518,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:1519,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0184
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:151.074,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.074,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:15
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.741.349
|% 9,99
|
|SANEL
|16,14
|7.307.541
|% 9,95
|
|CUSAN
|23,88
|30.630.627
|% 9,94
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|OZSUB
|23,50
|57.334.692
|% -9,96
|
|ARASE
|232,80
|282.691.189
|% -8,78
|
|EUREN
|13,08
|932.932.409
|% -8,72
|
|CASA
|145,00
|562.827
|% -5,97
|
|PGSUS
|481,60
|1.482.377.801
|% 3,91
|
|ODAS
|11,59
|1.129.656.784
|% 3,48
|
|EUREN
|13,08
|932.932.409
|% -8,72
|
|ENJSA
|29,70
|545.834.392
|% 2,77
|
|GESAN
|263,50
|527.081.085
|% -4,87
|
|ODAS
|11,59
|1.129.656.784
|% 3,48
|
|EUREN
|13,08
|932.932.409
|% -8,72
|
|IHLGM
|1,43
|62.585.885
|% 3,62
|
|FORMT
|2,29
|100.350.315
|% 3,62
|
|PSGYO
|9,79
|229.755.232
|% -1,11
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6629
|% 0,06
|
|Euro
|19,7716
|19,7838
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6317
|22,7452
|% 0,08
|
|Frank
|19,9291
|20,0491
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,08
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,08
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.250
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.511
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,49
|