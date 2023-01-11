***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.01.2023 17:14
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 15.12.2022 tarih ve 74/1784 sayılı kararı ile onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 400.000.000.-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100398
BIST
17:134.774
En Yüksek
|Değişim
|: -4,29%
|| -214,23
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.772
17:1318,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1320,2072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0455
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:131.133,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SDTTR
|56,65
|7.077.738
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.646.799
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,48
|60.155.311
|% 8,40
|
|KONYA
|3.043,50
|196.524.345
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.091.208
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.897.297
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.630
|% -10,00
|
|THYAO
|128,60
|7.771.025.588
|% -1,98
|
|EREGL
|37,62
|5.727.815.189
|% -0,63
|
|ASELS
|54,25
|5.222.221.001
|% -6,71
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|TUPRS
|479,70
|4.114.824.260
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,28
|3.087.590.000
|% -2,59
|
|YKBNK
|8,87
|3.150.388.314
|% -6,93
|
|KRDMD
|17,61
|4.182.129.834
|% -2,92
|
|SKBNK
|2,60
|564.866.083
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|419.337.893
|% -9,91
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7736
|18,7804
|% 0,04
|
|Euro
|20,1930
|20,1969
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6600
|22,7737
|% -0,37
|
|Frank
|20,1406
|20,2619
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9840
|5,0090
|% -0,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,05
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|1,81
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:26GESAN
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 184.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 286 adet işlem
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17:25ARASE
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 706 adet işlem
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17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, ODAS
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17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -133, 88 kaybederek (% -3.03 ) 4, 285
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17:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MIPAZ, KATMR, YESIL, FLAP, VKING, KONYA, CEOEM, OYLUM, POLTK, HKTM