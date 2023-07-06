***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.07.2023 11:22
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 15.12.2022 tarih ve 74/1784 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 770 gün vadeli vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166189
BIST
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14:166.182
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 75,67
|Açılış
|: 6.135
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|Önceki Kapanış
|: 6.107
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6.131
En Yüksek
6.208
14:1626,0697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 26,1400
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,3537
En Düşük
25,7997
14:1628,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 28,4500
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|Önceki Kapanış
|: 28,4500
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En Düşük
28,0530
14:161.614,29
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|Açılış
|: 1.614,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
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1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TETMT
|267,40
|19.124.754
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.119.360
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|YAPRK
|122,20
|55.823.935
|% 9,99
|
|GLBMD
|14,86
|13.928.865
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,80
|69.311.164
|% -4,97
|
|ATLAS
|4,03
|19.017.180
|% -3,12
|
|MERIT
|52,00
|38.391.366
|% -2,99
|
|ESCAR
|95,00
|63.450.210
|% -2,81
|
|THYAO
|217,80
|5.714.529.863
|% 0,60
|
|TUPRS
|88,00
|3.051.083.681
|% 3,96
|
|SISE
|47,12
|2.741.116.601
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|ZOREN
|3,56
|585.623.556
|% 1,14
|
|ODAS
|8,37
|1.045.024.117
|% 6,35
|
|ISCTR
|14,27
|1.629.508.683
|% 0,14
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0078
|26,0636
|% -0,01
|
|Euro
|28,3810
|28,4451
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,2052
|33,3717
|% 0,54
|
|Frank
|29,0149
|29,1897
|% 0,40
|
|Riyal
|6,9322
|6,9670
|% 0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,87
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|8,57
|
|Cumhuriyet
|10.809
|10.972
|37,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.222
|5.347
|26,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.674
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,46
|0,06
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,26
|