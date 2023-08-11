***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.08.2023 17:25
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım San. Tic. A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 29/12/2022 tarih ve 77/1859 sayılı kararı ile onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 100.000.000.-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184547
BIST
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18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
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|Açılış
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7.721
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 27,1100
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|Önceki Kapanış
|: 27,0850
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26,9847
18:0529,6321
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|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
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29,3037
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|: 1.664,48
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|: 1.661,98
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1.689,19
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
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|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
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|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
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|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
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|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
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|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
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|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
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|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
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|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
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|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0308
|27,0485
|% 0,19
|
|Euro
|29,6242
|29,6321
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,2418
|34,4135
|% 0,26
|
|Frank
|30,7320
|30,9172
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1868
|7,2228
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,91
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.103
|11.206
|18,00
|
|Yarım
|5.560
|5.629
|9,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,02
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|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,79
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Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem