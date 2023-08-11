***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEksun Gıda Tarım San. Tic. A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 500.000.000 TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 29/12/2022 tarih ve 77/1859 sayılı kararı ile onaylanmıştı.Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 100.000.000.-TL (YüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184547BIST