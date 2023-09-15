***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.09.2023 12:09
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 15.12.2022 tarih ve 74/1784 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 770 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195302
BIST
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14:468.108
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,61
|Açılış
|: 8.128
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|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4626,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0616
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4628,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0468
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
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29,0931
En Düşük
28,4403
14:461.664,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.664,77
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|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
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1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TRILC
|15,73
|73.711.362
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|215.772.616
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|296.137.264
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.562.777
|% -9,39
|
|AYCES
|402,70
|79.926.590
|% -7,15
|
|THYAO
|230,30
|5.194.521.298
|% -3,44
|
|EBEBK
|78,65
|3.489.567.578
|% -4,38
|
|ISCTR
|22,24
|3.141.377.291
|% 2,87
|
|KOZAL
|31,20
|2.964.141.900
|% -0,06
|
|YKBNK
|16,37
|2.954.845.090
|% 1,43
|
|ZOREN
|4,91
|921.970.451
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.178.346.614
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,37
|2.954.845.090
|% 1,43
|
|SKBNK
|5,73
|987.824.619
|% 5,33
|
|ISCTR
|22,24
|3.141.377.291
|% 2,87
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9728
|26,9803
|% 0,23
|
|Euro
|28,7552
|28,7644
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3655
|33,5328
|% 0,10
|
|Frank
|29,9800
|30,1606
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1741
|7,2101
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|8,18
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,17
|
|Cumhuriyet
|11.269
|11.439
|52,00
|
|Tam
|11.035
|11.111
|-22,00
|
|Yarım
|5.534
|5.579
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.789
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,08
|0,45
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|0,41
|
Seans Raporu
14:44
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14:59MIATK
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 453.50 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 817 adet işlem
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14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, KOZAA
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14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 33 kaybederek (% -0.41 ) 7, 094
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, CASA, GLRYH, RTALB, TRILC, DIRIT, SEYKM, MMCAS, SNPAM, SUMAS
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, QNBFL, INGRM