***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.10.2023 11:43
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 15.12.2022 tarih ve 74/1784 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 502.250.000.-TL (BeşYüzİkiMilyonİkiYüzElliBinTürkLirası) tutarında ve azami 770 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200739
BIST
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12:318.487
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|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8.488
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8.398
En Yüksek
8.511
12:3127,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 27,5700
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|Önceki Kapanış
|: 27,5800
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27,7841
En Düşük
27,4547
12:3129,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 29,0800
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|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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29,3034
En Düşük
28,9652
12:311.617,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.617,94
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|Önceki Kapanış
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1.628,37
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BIST En Aktif Hisseler12:29
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.401.983
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|PETKM
|23,96
|3.420.393.124
|% 1,96
|
|THYAO
|240,20
|2.847.252.842
|% -0,54
|
|EREGL
|44,64
|2.368.464.106
|% 0,86
|
|YKBNK
|19,14
|2.005.609.270
|% 0,74
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|ZOREN
|7,05
|1.246.157.185
|% 1,00
|
|SKBNK
|7,13
|1.020.365.187
|% 2,30
|
|IHLAS
|1,37
|186.893.262
|% 5,38
|
|PETKM
|23,96
|3.420.393.124
|% 1,96
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6227
|27,6287
|% 0,28
|
|Euro
|29,1558
|29,1617
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,6015
|33,7700
|% 0,33
|
|Frank
|30,1315
|30,3130
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.882
|10.984
|-23,00
|
|Yarım
|5.458
|5.509
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.754
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,07
|
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